Donaueschingen Bella Italia im grauen November

Publikum lässt sich faszinieren von musikalischer Vielfalt

Gerhard Feucht übernahm mit seiner Jugendkapelle Neudingen-Pfohren traditionell den zweiten Konzertteil. Die Zuhörer waren längst fasziniert von der Wirkung, die der grün-weiß-rote Abend auf sie ausstrahlte. Begeistert applaudierten sie den Jugendlichen, die während ihren Auftritten das Publikum noch stärker in das Lebensgefühl Italiens eintauchten.

Die Kleinformation von German Cha Cha symbolisierte deutsche Urlaubslust am Adriastrand. Wanda Bologna, eine neue Besetzung mit altbekannten Gesichtern, verkörperte den typisch italienischen Macho-Lifestyle. Mit einer Felicitas-Parodie auf Al Bano und Romina Power entzückten Susanne Fesenmeier und Detlef "Käfi" Krohn das Publikum.

Dem Einzug der Gladiatoren gleich eröffnete das Orchester den Schlussteil. Molto amore steckte im Gesang von Ralf Schneckenburger und Susanne Fesenmeier, die beim Kochen zueinander fanden. Zwischen der orchestralen Begegnung in einer venezianischen Nacht und mit der Mafia breitete sich eine weitere musikalische Formation aus deren Sänger Andreas Fricker den guten alten Italo-Westernhelden mimte.

Den letzten Showact übernahmen die erstmals an einem Showabend gemeinsam moderierenden Markus Huber und Sebastian Weber, die im Trio mit Susanne Fesenmeier und der Showtanzgruppe der FWK noch einmal begeisterten. Das Finale setzte alle, die sich am Konzert beteiligten, nochmals in Szene.

Donaueschingen (jak). Wenn morgen Abend Hans-Günter Buller aus dem Gemeinderat verabschiedet wird, rückt Michael Böhm für ihn als Stadtrat nach.

Ein Wechsel steht morgen Abend im Gemeinderat an. Der Grüninger Ortsvorsteher Hans-Günter Buller wird als Stadtrat verabschiedet werden. Seinen Platz übernimmt dann der Grüninger Michael Böhm. Buller wird allerdings auch weiterhin bei den Gemeinderatssitzungen zu sehen sein, denn seinen Posten als Ortsvorsteher wird er behalten.

Sein Nachfolger verfügt bereits über etwas kommunalpolitische Erfahrung. Der 48-Jährige sitzt seit 2014 im Ortschaftsrat von Grüningen, wo er seit 2009 wohnt. Auch sonst wirkt er im Ortsgeschehen mit: "Im Musikverein Grüningen spiele ich die Tuba und bin auch als Repräsentant und Vize-Dirigent für den Verein in der Vorstandschaft aktiv", sagt Böhm.

In Donaueschingen spielt er bei der ­Kuehseckelmusik ebenfalls die Tuba. Nicht nur musikalisch, sondern auch beruflich ist er in Donaueschingen unterwegs. Als selbstständiger Versicherungsmakler für Privat- und Gewerbekunden hat er sein Büro an der Karlstraße.

Auf seine Arbeit im Gemeinderat freut sich Michael Böhm bereits: "Ich habe meine Kandidatur absolut ernst genommen und wollte von Anfang an auch die Wahl gewinnen und für Grüningen in den Gemeinderat kommen", sagt das SPD-Mitglied. Umso mehr freue es ihn nun, dass er als Nachrücker die Möglichkeit bekomme, sich nicht nur in die Grüninger, sondern auch in die Donaueschinger Kommunalpolitik einzubringen.

Doch ein bisschen Respekt vor der Aufgabe ist auch dabei: "Immerhin ist alles neu für mich, und ich hoffe, dass ich mich schnell in die aktuellen Themen sowie den kommunalen Abläufen einarbeiten kann", so Böhm. Schließlich wartet auch gleich als Erstes eine Mammutaufgabe auf ihn: Böhm wird mitten in die Haushaltsberatungen einsteigen. "Das wird mit Sicherheit einige Verständnisfragen aufwerfen, aber ich denke, dass ich mich da auf die Unterstützung meiner Fraktionskolleginnen und Kollegen verlassen kann."

Und welche Themen liegen dem neuen Stadtrat nun besonderes am Herzen? "Da im Moment alles für mich neu ist, habe ich mir, ehrlich gesagt, noch keine Schwerpunkte gesetzt", gibt er zu. Allerdings ist er auch sicher, dass sich seine Schwerpunkte im Laufe der Gemeindearbeit herausstellen werden.

Aber ein Thema gibt es natürlich, das für den Grüninger besonders wichtig ist: die Verwirklichung des Neubaus einer neuen Mehrzweckhalle für seinen Heimatstadtteil. "Die momentane Situation in Grüningen ist so nicht tragbar. Mir ist allerdings klar, dass gerade die Finanzen bei der Verwirklichung dieses Projektes eine entscheidende Rolle spielen werden", so Böhm.