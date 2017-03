Donaueschingen Beim Kunstmarkt steht Stabwechsel an

Donaueschingen (rom). Nach sechs erfolgreichen Auflagen in zwölf Jahren ist nun Schluss. Aber keine Bange, mit dem Donaueschinger Trio Uschi Rinker, Friedrich Martensen und Stephanie Nocker stehen die Nachfolger in den Startlöchern. Auch bei seiner 21. Ausgabe präsentierte sich der Markt bunt und vielfältig. Die 1971 gegründete Veranstaltung stand nach dem Rückzug der Stadt Donaueschingen im Jahr 2005 fast vor dem Aus, doch dann nahm sich die Familie Hönle der Sache an. Als dann doch wieder ein Zuschuss aus der Kulturförderung der Stadt Donaueschingen kam, ging es weiter. Der Kunst- und Hobbymarkt fasste wieder Fuß, die etwas schwächelnde Ausstellerzahl nahm von 20 wieder auf rund 50 zu.