Donaueschingen Bei Herbstfest ist für Stimmung gesorgt

Auf dem Platz am Hanselbrunnen soll wieder für beste Stimmung gesorgt sein. Nachmittags bietet die Tanzschule Christian Seidel eine Showeinlage, und ab etwa 17.15 Uhr treten die populären "Black Forest All Stars" auf und bieten den perfekten Start in das Abendprogramm beim 44. Herbstfest. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist die Band "Billy Bob & the Buzzers" sein. Das Konzert beginnt um 20 Uhr am Hanselbrunnenplatz.

Eine schöne Tradition sind die Abordnungen der drei Partnerstädte auf dem Rathausplatz: Die Deutsch Französische Gesellschaft (DFG) verwöhnt die Herbstfestbesucher mit französischen Spezialitäten, beim Freundeskreis Vác können die Gäste ungarische Salami und Pogaca kosten sowie bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft diverse japanische Köstlichkeiten genießen.

Das Herbstfest eröffnen die Bläserklassen der Realschule um 10 Uhr auf der Rathausplatzbühne, danach startet ab 11 Uhr das Programm der Partnerstädte mit dem japanischen Frauenchor aus Trossingen. Im Anschluss sorgen eine Band mit französischen Chansons, japanische Trommler, eine ungarische Tanzgruppe sowie das Saverner Orchester für musikalische Unterhaltung. Um 18.30 Uhr spielen "Die Originalä", und ab 21.30 Uhr sorgt "Matze unplugged" für ausgelassene Stimmung.