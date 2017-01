Donaueschingen Bei den Aasener Schützen läuft es richtig gut

Was der Verein seinen 212 Mitgliedern im vergangenen Jahr an sportlichen Ereignissen, Festen, Ausflügen, Wanderungen und am Stammtisch auf der Steig geboten hat, schilderte Schriftführerin Kerstin Rohrbeck in ihrem heiteren Jahresbericht. Die solide Finanzlage der Aasener Schützen belegte Jürgen Hall in seinem Kassenbericht.

Verabschiedet wurde die überarbeitete Vereinssatzung samt ausgegliederter Jugendordnung. Zu den im Amt bestätigten Vorstandsmitgliedern wurde Pia Fischbeck als Nachfolgerin von Schriftführerin Kirstin Rohrbeck neu ins Gremium gewählt.

Dass die umfangreiche Vereinsarbeit so gut laufen kann, dafür dankte Markus Romer als stellvertretender Vorsitzender dem unermüdlichen Hausmeister Kurt Romer und seiner Ehefrau Erika mit einem Vesperkorb. Weiterer Dank galt Jürgen Hall fürs Rasenmähen, den Schützenfrauen, die in zwei Gruppen für Sauberkeit und Wohnlichkeit im Schützenhaus sorgen und allen Mitgliedern, die sich bei den unterschiedlichen Anlässen immer wieder engagieren.