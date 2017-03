Vorzeitig und enttäuschend endete für einen 29-Jährigen aus Donaueschingen ein Prozess wegen Erpressung und Computerbetrug vor dem Landgericht Konstanz.

Donaueschingen/Konstanz. Der seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte hatte sich erhofft, am Ende des Tages wieder auf freiem Fuß zu sein. Er plante, nach einem Geständnis und der Einwilligung in eine Suchttherapie mit seiner Freundin nach Hause fahren zu können. Daraus wurde nichts.

Im vergangenen Jahr soll der vielfach vorbestrafte, alkohol- und drogensüchtige Mann einem Kumpel zwei Mal die Geldkarte inklusive Geheimnummer entwendet haben. Laut Anklage hat er damit einmal 800 Euro, das andere Mal um die 150 Euro abgehoben und in die eigene Tasche gesteckt.