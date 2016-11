Donaueschingen Begrenzung auf acht Millionen Euro abgelehnt

Konrad Hall: "Mir gefällt die Formulierung überhaupt nicht", sagt der CDU-Fraktionssprecher. Zwar wären ja alle erschrocken, als sie den Haushaltsentwurf gesehen hätten, aber die Lösung sieht Hall wo anders. Anstatt alle Wünsche, die irgendwann einmal aufgetaucht sind, in das Zahlenwerk zu packen, sollte sich die Verwaltung doch künftig auf die mittelfristige Finanzplanung beschränken. "Die Wünsche können wir dann anschließend hier diskutieren und entscheiden, ob wir sie noch aufnehmen."

Claudia Weishaar: "Wir werden uns keine Ketten anlegen lassen", sagt die GUB-Stadträtin. Statt dessen sollte die Acht-Millionen-Grenze doch besser als Richtlinie für die Planungen gesehen werden. Schließlich habe der Gemeinderat in der Vergangenheit immer bewiesen, dass er nicht über das Ziel hinausschieße.

Wolfgang Karrer: "Wenn wir den Beschluss so fassen, würden wir in manchem Jahr überhaupt nichts anderes mehr machen, als den Realschulneubau zu finanzieren", kritisiert der SPD-Fraktionssprecher. Außerdem könne keiner sagen, wie sich die Einnahmesituation der Stadt entwickeln werde, deshalb mache die Deckelung keinen Sinn. "Ich will Freiheit haben – für immer", warf Karrer flapsig in den Raum, traf damit aber auch irgendwie den Kern.

Markus Kuttruff: Auch aus den Reihen der FDP kam eine klare Ablehnung. Der Fraktionssprecher brachte einen Kompromissvorschlag ins Spiel: Statt einer jährlichen Budgetierung, sollte doch über einen längeren Zeitraum ein Mittelwert gebildet werden. So könnte in manchen Jahren auch einmal etwas mehr ausgegeben werden.

Oberbürgermeister Erik Pauly versuchte, die Gemeinderäte dann doch noch zu einer Abstimmung zu bewegen. Das Wort Verpflichtung könne man auch abschwächen. "Im rechtlichen Sinne ist der Beschluss dann sowieso nicht verpflichtend", so das Stadtoberhaupt. Was dann aber auch für ungläubige Blicke sorgte. "Also ist das das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht", war aus Reihen der Stadträte zu hören. Abgestimmt wurde letztendlich dann überhaupt nicht mehr, denn FDP-Stadtrat Bertolt Wagner machte der Diskussion ein Ende: "Wir diskutieren hier über irgendwelche Formulierungen, während wir jede Minute, die wir haben, nutzen sollten, darum zu ringen, ein zukunftsfähiges Konzept aufzustellen."