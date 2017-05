Donaueschingen Bebauungsplan Proviantamt Nord ist beschlossen

Hintergrund ist der schwierige Verlauf der Vermietung der leer stehenden Flächen. Ein Umbau mit Erweiterung soll den heute zurückversetzten Gebäudeteil des einstigen Elektronikfachmarkts verstärkt in das Blickfeld der Hagelrainstraße rücken. Zudem ist geplant, das in der Innenstadt vorhandene Angebot als Nahversorgungsstandort zu ergänzen.

Die Weiterentwicklung des gut erreichbaren Standortes entspricht sowohl den Vorstellungen der IHK als auch denen eines städtischen Gutachters. Von Beginn an in die Entscheidungen mit einbezogen ist der Gewerbeverein, der nach Ansicht von Karin Stocker-Werb (CDU) von der Möglichkeit eines weiteren Lebensmitteldiscounters oder Drogeriemarkts im Donaucenter II überrascht war.

Bürgermeister Bernhard Kaiser widersprach dieser Einschätzung. Zudem bezeichnete er das Vorgehen des Gewerbevereins als schlechten Stil, die Fraktionssprecher per E-Mail in ihrer Entscheidungsfindung beeinflussen zu wollen und der Stadtverwaltung diese Information vorzuenthalten. Fraktionssprecher Wolfgang Karrer (SPD) plädierte für einen Umbau des Donaucenters II, das in seinem heutigen Zustand Gefahr laufe, sich zu einer wenig werbewirksamen Bauruine zu entwickeln.