Donaueschingen "Bayerisches Wochenende" soll drei Tage lang dauern

Dirigentin Jessica Metzler war ebenfalls sehr angetan von ihren Musikern. Mit der musikalischen Leistung am Konzert war sie sehr zufrieden, obwohl es zu vielen personellen Ausfällen gekommen war. Da diese jedoch angekündigt waren, konnte früh genug reagiert und geplant werden. Mit einem durchschnittlichen Probenbesuch von knapp 73 Prozent war sie ebenfalls sehr zufrieden. Bei der Statistik der Probenbesuche glänzte Anna-Lena Hensler, die bei allen Proben dabei war.

Insgesamt hatte der Verein im vergangenen Jahr 15 Auftritte und 48 Gesamtproben. Als besonderes Highlight im neuen Vereinsjahr ist im Mai ein Kirchenkonzert mit den Jungmusikern der Jugendkapelle Pfohren/Neudingen geplant. Ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.

Ein weiterer Höhepunkt wird das "Bayerische Wochenende" sein. In diesem Jahr ist das Fest ein ganz besonderes Spektakel, da es zum zehnten Mal gefeiert wird. Vor diesem Hintergrund veranlasste Jens Hirt schon beim vergangenen Fest eine kleine Umfrage, um dieses Wochenende zu optimieren. Dabei wurde die Werbewirkung von Inseraten in der Zeitung, Mund-zu-Mund Propaganda oder soziale Medien ausgewertet und in der Sitzung vorgestellt.