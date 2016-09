Donaueschingen Bauschlamperei im Finanzamt entdeckt

Knapp eine halbe Million Euro müssen nun in die Hand genommen werden, damit der holzvertäfelte Saal, in dem lange auch die Gemeinderatssitzungen stattgefanden, wieder in Schuss gebracht werden kann.

Die entdeckten Schadstoffe wie Asbest, Mineralfasern und ein giftiger Parkettkleber haben das ganze Ausmaß der Probleme im Donaueschinger Sitzungssaal zum Vorschein gebracht. Denn nachdem der komplette Saal vollständig entkernt wurde, sind auch Statikprobleme aufgetaucht, mit denen weder Ela Dünkelsbühler, Architektin beim Amt für Vermögen und Bau in Konstanz, noch ihr Chef Thomas Steier und auch nicht der ausführende Architekt Harald Maier vom Büro Maier und Broghammer rechnen konnten. Neben dem Zahn der Zeit, der an manchen Stellen am Bau aus den 1960-er Jahren nagt, wurde auch eine echte Bauschlamperei aufgedeckt. Bei der Entfernung des Estrichs, der nach dem Schadstoffgutachten ebenfalls komplett herausgenommen werden musste, ist den Architekten ein Fall unter die Augen gekommen, den sie so noch nicht gesehen haben. Beim Bau des Sitzungssaals müssen damalige Handwerker bei der Verlegung eines Wasserrohrs einen Teil der Stahlarmierung im Boden kurzerhand auseinandergesägt haben, um dieses Rohr an gleicher Stelle entlang legen zu können. "Das ist für die Statik alles andere als gut, denn die Berechnungen beziehen ja alle Teile mit ein", erklärt Ela Dünkelsbühler.

Auch die Tragfähigkeit einiger Stützen muss aus Sicht der Experten stark angezweifelt werden. Nachdem die Fenster und die komplette Fassade zurückgebaut wurden, ist aufgefallen, dass die Stahlstützen an der Fensterseite stark angegriffen sind. "Wie es von innen aussieht, kann man nicht sagen. Wir gehen aber davon aus, dass die Tragfähigkeit beeinträchtigt sein könnte. Deshalb müssen ein paar Stützen ausgetauscht werden", so Harald Maier. Seinen alten Charme wird der Sitzungssaal, der bis zum Ende des Jahres fertig werden muss, behalten. Die alte Holzvertäfelung wird wieder eingebaut. Neu hinein kommen ein Boden, große Fenster, eine energieeffiziente Beleuchtung und eine neue Lüftungsanlage.