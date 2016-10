Donaueschingen Baugenossenschaft freut sich über Erfolge

Größtes Projekt im vergangenen Jahr waren die vier Wohngebäude Am Altweg/Falkenweg. Hier entstanden bei einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro 52 neue Wohnungen. Ursprünglich war geplant, einen Teil als Eigentumswohnungen zu veräußern. Man sei vom Interesse förmlich überrannt worden, heißt es im Geschäftsbericht, weshalb man sich entschieden habe, alle 52 Wohnungen im Portfolio zu behalten und zu vermieten. Die ersten 13 Wohnungen wurden im August 2015 bezogen. Insgesamt hat sich der Bestand der eigenen Wohnungen auf 1097 (plus elf) erhöht. 216 Wohnungen zählt die Baugenossenschaft in Furtwangen. Leerstände habe man keine. Von einem Wohnungsmangel in Donaueschingen sprechen die Baugenossen aber nicht, allenfalls von einem Mangel in einzelnen Segmenten, etwa beim preiswerten und höherwertigen Wohnraum. Weitere Neubauprojekte werden deshalb seitens der Baugenossenschaft nicht ausgeschlossen. Rund 1,8 Millionen sind 2015 in Modernisierung und Sanierung geflossen.

Die niedrigen Zinsen am Markt verstärken weiterhin den Trend zum Eigentum. Zwar liege die Fluktuationsrate mit acht Prozent im langjährigen Mittel. 20 Prozent der bisherigen Mieter sind 2015 aber in die eigenen vier Wände umgezogen. Und in Furtwangen gingen beispielsweise drei Mietsreihenhäuser in den Besitz der Mieter über.

Quasi in eigener Sache ist man baulich ebenfalls aktiv geworden. Bis November wird bekanntlich das neue Verwaltungsgebäude an der Dürrheimer Straße für 1,2 Millionen Euro fertig gestellt. Das alte an der Mühlenstraße wird dann abgerissen. Dafür entstehen in einem Neubau barrierefreie Wohnungen.