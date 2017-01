Donaueschingen Bald keine freien Bauplätze mehr

Die Leiterin des katholischen Kindergartens, Sylvia Hermann, wird Ende Mai ihren Ruhestand antreten. Von den 65 Plätzen sind momentan 62 belegt. Positiv habe sich die kommissarische Grundschul-Leitung durch Rektor Wolfram Möllen entwickelt. Und was die Infrastruktur anbetrifft, sei Wolterdingen nach wie vor sehr gut aufgestellt. Zumal nun auch wieder ein Einkaufsmarkt vor Ort angesiedelt hat. Auch die Schule und der Kindergarten stünden gut da.

An die 70 Besucher dokumentierten mit ihrem Erscheinen, dass ihnen die Entwicklung ihres Ortes am Herzen liegt. "Wolterdingen ist eine toll aufgestellte Gemeinde mit einer tollen Infrastruktur, wo man alles findet, was man zum Leben braucht, ein liebens- und lebenswerter Ort", bestätigte Oberbürgermeister Erik Pauly und zollte Respekt für die beachtliche Bilanz, die für den größten Donaueschinger Stadtteil gezogen werden konnte.

Wichtig ist für Ortschef Müller, dass aufgrund der großen Nachfrage nach Bauplätzen im Ort, – die zwölf vorhandenen sind quasi schon weg – befürwortet wird, dass für 2018 weitere Bauplätze im dritten Abschnitt "An der Tannheimer Straße" erschlossen werden können.