Donaueschingen Bald Boule-Bahn beim Riedsee

Die Finanzierung übernimmt das Riedsee-Camping. Für das Bauvorhaben gibt es von seiten der Stadtverwaltung keine Einwände. Lediglich die Zufahrt zur Abwasserhebestation darf nicht beeinträchtigt sein.

Auch der Neugestaltung des Donauufers und einheitlichen Gestaltungselementen entlang des Donaufernwanderwegs (wir berichteten) steht nichts mehr im Weg. Am 27. März wird Minister Guido Wolf im Sitzungssaal des Rathauses in Zusammenhang mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm einen Förderbescheid in Höhe von 47 265 Euro für das Projektes "Die junge Donau erleben" übergeben.

Der Standort der neuen Radarsäule steht nun ebenfalls fest: am Ort des bisherigen Starenkastens. Ortsvorsteher Gerhard Feucht teilte mit, dass aufgrund der Neigung der Straße kein anderer Standort möglich ist.

Der Ortschaftsrat übertrug dem Zweckverband Breitbandversorgung die Ausarbeitung eines Konzepts für eine möglichst rasche Anbindung der Immenhöfe an das schnelle Breitband-Internet. Er erteilte einen Auftrag an die Stadtverwaltung, entsprechende Ausbauwünsche und mögliche Lösungsvorschläge dem Gemeinderat vorzulegen. Parallel dazu wird der Breitband-Bedarf der dort wohnhaften Bevölkerung ermittelt.