Donaueschingen Autos gestohlen: Bande steht vor Gericht

So funktionierte das Geschäftsmodell der Bande laut Anklageschrift: Das polnische Ehepaar beauftragte von ihrem Heimatland aus Diebe, vor allem Autos aus japanischer Produktion zu stehlen. Gleichzeitig ließen sie aus baugleichen Autos Fahrzeugpapiere entwenden, die in Polen "frisiert" wurden. Anschließend überführte ein angeheuerter Helfer die Toyotas und Mitsubishis nach Deutschland. Das übernahm der junge deutsche Mann und kassierte dafür jeweils 500 Euro. Wie oft er zwischen Spanien und Deutschland pendelte, blieb zunächst unklar. In Deutschland wurden die gestohlenen Autos dem dritten Polen übergeben, der wiederum Dritte mit Geld überzeugen konnte, die Fahrzeuge auf sie anzumelden – um so an deutsche Papiere zu kommen und die Autos dann weiterverkaufen zu können. Außerdem soll der Mitzwanziger den Polen eine Garage zeitweise überlassen haben. Dort, so die Anklage, seien unter anderem Manipulationen an Motor- und Fahrgestellnummern, an Tachoständen, an Navigationsgeräten und an Türschlössern vorgenommen worden.

Weshalb hatten es die potenziellen Autoschieber nur auf japanische Autos abgesehen? Deren Werkstätten sind in Europa nicht vernetzt. Trickserein sind deshalb nicht so leicht zu entdecken. Anders sieht es bei Autos aus deutscher Produktion aus. Werkstätten können hier zum Beispiel auslesen, dass der letzte Service in einem anderen Land gemacht worden ist.

Die Polizei kam der Bande auf die Spur, indem sie die Handys der Verdächtigen überwachte, sie observierte und fotografierte. Beweise, so ein als Zeuge geladener Kriminalhauptkommissar, seien auch auf einem bei einer Hausdurchsuchung sichergestellten Laptop gefunden worden. Ein verdeckter Ermittler sei ebenso zum Einsatz gekommen. Er trat als Käufer eines Fahrzeugs auf.

Dem jungen Deutschen werden zudem mehrere Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Er soll mit Ecstasy, Amphetamin, Marihuana in größeren Mengen und Kokain gedealt haben. Die Verhandlung wird am 23. und 30. Januar fortgesetzt. Das Urteil soll am 10. Februar verkündet werden.