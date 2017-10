Donaueschingen Autorin stellt sich Schülerfragen

Am Fürstenberg-Gymnasium hielt Kinderbuchautorin Katrin Zipse hielt eine Lesung. Die mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Schriftstellerin gab Auszüge aus ihrem ersten Band der Reihe "Antonia rettet die Welt" zum Besten. Die Vorfreude auf die humorvolle Lesung war den Gymnasiasten anzumerken. Viele von ihnen hatten sich im Vorfeld Fragen an Autorin Katrin Zipse überlegt. "Mich interessiert, welche Lieblingsfächer die Schriftstellerin in ihrer Schulzeit hatte", so Fünftklässlerin Lisa-Marie. Ihre Klassenkameradin Luisa wollte wissen, wie viel Zeit das Schreiben eines Kinderromans in Anspruch nimmt.