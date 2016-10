Donaueschingen. Zwei leichtverletzte Autofahrer und rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend, gegen 20.35 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Donaueschingen Nord und Mitte ereignet hat. Ein 43-jähriger Fiat-Lenker wechselte vom rechten Fahrstreifen auf die Überholspur und übersah laut Mitteilung der Polizei einen von hinten herannahenden VW Golf eines 48-jährigen Verkehrsteilnehmers. Beim anschließenden Zusammenprall wurde der Fiat zunächst in die rechten Leitplanken und anschließend in die Mittelleitplanken geschleudert. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.