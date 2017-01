Donaueschingen Ausverkauf in Innenstadt geht weiter

Für die Einkaufsstadt Donaueschingen sind die Schließungen herbe Verluste, zumal es nicht die einzigen in diesen Tagen zwschen den Jahren sind. In der Innenstadt haben bekanntlich die Metzgerei Kanstinger und das Modegeschäft Bausch an der Zeppelinstraße ihren Rückzug angekündigt.

Auch das Fotogeschäft Fischer steuert mit Inhaber Johannes Fischer dem Ruhestand entgegen und hat nur noch an zwei Tagen pro Woche offen.

Donaueschingen (gvo). Es ist nicht alles Gold, das glänzt, weiß eigentlich jedes Kind. Und doch fallen die Menschen zu Tausenden immer wieder auf verlockende Angebote herein.

Und so wird es wohl wieder einige Enttäuschungen geben, wenn am kommenden Sonntag, 8. Januar, von 9 bis 16 Uhr, beim Großtauschtag der Münzen- und Briefmarkenfreunde in den Donauhallen Hobbysammler ihre vermeintlich wertvollen Münzen schätzen lassen. Der mobile Beratungsdienst des Landesverbandes Südwest in Person des langjährigen Vorsitzenden des hiesigen Vereins, Dieter Friedt, wird einen genauen Blick in die vorgelegten Alben werfen.

Aber schon im Vorfeld warnt der jetzige Vorsitzende Jens Buckenberger vor allzu großen Erwartungen. Denn mit immer dreisteren Methoden würden unseriöse Medaillenpräger "Sonderprägungen" zu völlig überteuerten Preisen anbieten. So sei auch einem seiner Verwandten jüngst ein Brief inklusive Medaille und Kaufangebot mit großzügigem Rabatt ins Haus geflattert. Mit den verlangten 39,90 Euro sei die Medaille völlig überteuert und in Sammlerkreisen zudem wertlos.

Man müsse die Medaille auch nicht, wie aufgefordert, wieder zurückschicken. Die Firmen würden die Medaillen sicherlich nicht abholen, schließlich seien sie einen Bruchteil dessen wert, was die Anbieter dafür verlangen.

Und noch mehr: Die Unternehmen würden etwa durch die Vergoldung alter Fünf-Mark-Stücke gar eine Münze und damit richtiges Geld verfälschen, was gesetzlich gar nicht zulässig sei. Bei einem Münzhändler würde man allenfalls ein bedauerndes Lächeln ernten und bei einem Eintausch bei der Landesbank nur den tatsächlich aufgeprägten Wert erhalten: umgerechnet 2,50 Euro.

Dennoch scheint sich das Geschäft zu lohnen. Seitenweise werde etwa in Fernsehzeitschriften inseriert. Vergleichbare Inserate gebe es aus gutem Grund in Sammlerzeitschriften keine.