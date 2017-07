Donaueschingen Aus seltsamen Lauten kann durchaus Musik entstehen

Musikmachen kann so leicht sein, wenn einer wie Stelzl vor dem künftigen "Senioren-Orchester" steht und für das Erlernen eines Instruments wirbt. Auch Katrin Bleier, die Leiterin der Musikschule, hat ihre Freude dabei und kann sich mit ihrer Idee bestätigt sehen.

Es beginnt mit den Händen, dem Brustkorb, den Beinen: Klatschen und rhythmisch bewegen und zur Abwechslung mal auch seltsame Laute wie "Esch-kali-benda" von sich geben. Der Körper mit all seinen Gliedmaßen wird zum Schlag- oder Musikinstrument und alle machen von den ersten Minuten an mit. Die anfängliche Scheu verfliegt in Windeseile. Trommeln, Rasseln, Schlaghölzer, Becken und Stimmen kommen hinzu.

Im Nu herrscht eine lockere Stimmung im Saal. Alle haben ihren Spaß. Die Senioren sind überrascht von dieser kleinen aber intensiven Musikstunde, in die Peter Stelzl hier einführt und dabei alle mitzieht. Der Posaunist, bekannt als früherer Dirigenten der Donaueschinger Jugendkapelle, ist inzwischen nach einer Fortbildung auch Musikgeragoge – ein Musikdozent, der sich speziell um das Musizieren mit älteren Menschen kümmert.