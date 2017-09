Donaueschingen Aus Ästen und Moos entsteht Hütte

Die aktuelle Waldwoche wurde von Sabrina Schreiber geplant. Ziel ist es, das Gruppengefühl zu stärken und sich selbst in der Natur zu erleben. Sozusagen Daueraufgabe ist der gemeinsame Bau einer Hütte aus Ästen, wie man sie im Wald findet, und einem Moosteppich. Im Frühjahr wurde damit angefangen. Jetzt nimmt sie schon sichtbar Gestalt an, und im nächsten Jahr wird weiter an der Hütte gebaut, erklärt Kindergartenleiterin Julia Doser.

Die Waldwochentage beginnen um 7.30 Uhr. Zwischen Spielen und Spaziergängen wird zwei Mal gevespert. Die Erlebnistage enden um 14 Uhr, wenn es sichtlich müde aber mit vielen schönen Erlebnissen nach Hause geht.

Die Zwei- bis Vierjährigen vom Kindergarten St. Bernhard haben ihr eigenes Programm. Sie lernen in diesen Tagen die Ortschaft kennen. Dazu gehört der Besuch auf einem Bauernhof und auf dem Pferdehof am Anger.