Donaueschingen Auftakt mit dem Sinfonieorchester

Donaueschingen. Nach der Verabschiedung von Jörg Iwer nach mehr als 20 Jahren Dirigententätigkeit in Villingen-Schwenningen stellt sich im Neujahrskonzert der erste der Gastdirigenten vor, die sich als Nachfolger von Jörg Iwer bewerben, und auf den die Besucher gespannt sein dürfen: Thomas J. Mandel. Er präsentiert ein abwechslungsreiches Neujahrskonzert voller Brillanten der leichten Klassik.

Wie jedes Jahr stehen bekannte aber auch weniger bekannte Werke des Wiener Walzerkönigs Johann Strauss Sohn im Zentrum. Mandel nimmt das Publikum aber dann mit auf eine musikalische Reise nach Amerika mit jazzigen Rhythmen, so zum "Breakfast at Tiffany’s" und mit "Moon River".

Auch die Sehnsüchte nach Reichtum in Anatevka mit "If I were a rich man" werden wach. Überall wird es vor Juwelen, Gold und Silber glänzen wie bei Lehars "Gold und Silber", in Johann Strauss’ Zigeunerbaron und selbst bei seiner "Armenball-Polka" oder am Ende im Felix Mendelssohns "Hochzeitsmarsch".