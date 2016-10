Donaueschingen Auf Stadtteil-Tour

Im Rahmen des Landschaftsprojektes "Junge Donau" steht in Pfohren die Ufer- und Aufenthaltsbereichsgestaltung an. Weitere Maßnahmen sind die Sanierung der Wiesenstraße und die Renovierung der ehemaligen Wirtschaft. In Wolterdingen kommt ein Teil des Gehweges in der Bregtalstraße auf der Südseite ins Rutschen. Nötig sei ebenfalls die Sanierung der Friedhofsmauer, wo der Putz abbröckelt. Ein großes Stück löste sich, als der Ortsvorsteher den Sozialdemokraten die Schäden zeigte und fiel ihm direkt auf den Fuß – zum Glück, ohne Schaden anzurichten.