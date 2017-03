Donaueschingen Auf die Polka folgt Pink Floyd

Es war einfach eine wahre Freude, die kreativen Schüler in einer einzigartigen Atmosphäre bei ihrer Live-Musik vom Barock, Klassik und Romantik bis hin zur Blasmusik oder zum Rock zu erleben. Ob es das Klavierduo (Silja und Jan) mit seinen klassischen oder lustigen, fast an den Jahrmarkt erinnernden Klängen, das Trio Selma, Lea und Nina, das gefühlvolle Duo Saxophon/Klavier (Anja und Hannah), die Cantina Band mit Saxophon/Klarinette und Gitarre (Clara und Lara) oder die größeren Gruppen, sie alle begeisterten.

Der A-cappella-Chor Girls Only wartete mit seinen feinen, glockenhellen Stimmen mit Stücken wie "Falling in love with you" oder "Barbara Ann" auf. Echte Volksfeststimmung produzierte die Polka-Band, die die böhmische Blasmusik mal anders, sehr zum Vergnügen des Blasmusikexperten und Schulleiters Mario Mosbacher, spielte und mit dem schon klassischen "Böhmischen Traum" die Zuhörer zum stilechten, schon recht qualifizierten Mitklatschen brachte und die Stimmung in der Aula so richtig anheizte.

Den grandiosen Abschluss bildete schließlich die Rockband mit dem ebenfalls schon klassischen Werk "The Wall" von Pink Floyd. Alle Beteiligten stimmten lautstark und gut gelaunt angesichts des gelungenen Konzerts mit ein.