Donaueschingen Auf B 27 kracht es derzeit häufig

Ein heftiger Unfall hat sich am Sonntag kurz vor 16 Uhr zwischen Donaueschingen und Hüfingen auf der B 27 ereignet. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer und eine weitere Person leicht verletzt, so die Polizei. Auf der Bundesstraße war an diesem Nachmittag viel los, entsprechend zäh floss der Verkehr. Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte die bremsenden Fahrzeuge vor sich zu spät und krachte in das Heck eines Renault Clio. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen gegen einen davor stehenden Ford Fiesta geschoben. Der Mercedes prallte noch gegen ein weiteres Auto.

Bei dem Unfall wurden die 20-jährige Clio-Fahrerin schwer und eine 78-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Beide verletzte Personen wurden mit Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos. An diesen war Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 in Fahrtrichtung Hüfingen gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin ist am Montag gegen 16.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit an der Abfahrt von der Autobahn 864 auf die Bundesstraße 27 von der Straße abgekommen. Das Auto geriet in den Straßengarben und überschlug sich anschließend. Ersthelfer drehten das auf dem Dach liegende Auto auf die Räder und befreiten die verletzte Frau aus dem Wagen. Nach einer Erstversorgung wurde die 53-Jährige mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des mit knapp 10 000 Euro total beschädigten Autos.