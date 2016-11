Donaueschingen Auch Komponist Kalliwoda wäre begeistert gewesen

Festlich, aber auch schwungvoll begann es im ersten Teil, der der Stadtkapelle vorbehalten war, mit den zwei großen musikalischen Jubiläen, die die Stadt Donaueschingen in diesem Jahr zu begehen hat: Am 3. Dezember gedenkt man des 150. Todestags des großen Donaueschinger Komponisten Johann Wenzel Kalliwoda. Sein Festmarsch sowie die Ouverture No. 2, die Feierabend selbst in einer Kiste im FF. Archiv entdeckt und für Blasorchester bearbeitet hatte, waren die Stadtkapelle echte musikalische Herausforderungen, aber sie gerieten zur würdigen und klangvollen Einleitung der Kalliwoda-Gedenktage. Der Besuch des jungen Mozart vor 250 Jahren in Donaueschingen war Anlass für den rasant vorgetragenen "Marche alla Turka" in der Militärorchesterversion von etwa 1900, der den ersten von der Stadtkapelle gestalteten Teil beendete. Die Jugendkapelle, verstärkt durch ein paar fortgeschrittene jugendliche Mitglieder der Stadtkapelle, bot sodann neben den weltbekannten Filmmelodien zu "Star Wars" und "Raiders March" zwei heitere Potpourris, die man unter dem Titel "Erkennen Sie die Melodie?" hätte stellen können. Wer hat wohl in der "H2Overture" neben der Händelschen Wassermusik alle anderen neun Wassermotive erkannt?

"The Best of Mozart" amüsiert das Publikum

Ebenso erging es dem amüsierten Publikum bei "The Best of Mozart": Waren es die "Zauberflöte" oder die "Entführung aus dem Serail"? Wie auch immer: Die Zuhörer waren begeistert. Nach dem festlichen ersten Teil wechselte die Stadtkapelle nach der Pause, sehr zur Freude nicht nur des jugendlichen Publikums, in den Big-Band-Sound-Modus. Oregon', die unsterblichen Melodien der Wunsch-Nanny aller, "Mary Poppins", dem musikalischen Porträt "Santana", in dem die junge Vanessa Baumann mit ihrem Saxophon glänzte, oder dem Medley von Udo Lindenberg. Mit im Mittelpunkt stand Christian Feierabend, der von der Vorsitzenden Martina Bolkart am Ende zu Recht in höchsten Tönen gelobt wurde. Nicht nur, dass er dem Orchester entscheidende Impulse geben, es durch schwungvolles, aber exaktes Dirigieren zu Höchstleitungen führen und durch Ideen begeistern kann, ist ihm zu verdanken. Er kann auch die Jugendkapelle zu einem ansprechenden Musizieren animieren.