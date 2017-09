Donaueschingen Attraktive Ideen für Ufer bei der Donaubrücke

Einstimmig entschloss sich der Ortschaftsrat zu diesem Vorgehen, nachdem der ursprünglich avisierte Zugang mit Aufenthaltszone zwischen Donaustraße und Gewässerufer aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht möglich war. Hintergrund der Absage an das Ursprungsprojekt ist die Störung der im Uferbereich brütenden Vögel.

Landschaftsarchitekt Tim Kaysers von der Planstatt Senner hat das Projekt überarbeitet und präsentierte es nun aufgeteilt in die Bereiche "Platz unter den Weiden" und Uferzugang beim Café an der jungen Donau. Ein Aufenthaltsbereich zieht sich wie vorgesehen von der Donaustraße in Richtung Uferbereich und lädt mit aparten Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Der Beginn der Neugestaltung kann sich im kommenden Frühjahr abhängig von der Brutzeit der Vögel zeitlich nach vorne oder verzögert verschieben.

Diskussionsbedarf hatten die Ortschaftsräte bezüglich des Übergangs zwischen dem geteerten Zufahrtsweg zum Café und dem mit Sitzstufen neugestalteten Ufer bei der Donaubrücke. Als Varianten standen ein befestigter Übergang, beispielsweise mit Rasengittersteinen zwischen Zufahrtsweg und Rasen oder die Heranführung der Wiese bis zur Bitumenfläche bei gleichzeitiger Absperrung mit Findlingen und einem Poller zur Auswahl. Vorteil der ersten Variante: Der Randstreifen wäre weiter als Kurzparkzone für den Broteinkauf nutzbar.