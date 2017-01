Schwarzwald-Baar-Kreis. "Hülsenfrüchte, vom Aschenputtel zum Superstar", so lautet das Motto des diesjährigen Ernährungstages, der am Donnerstag, 2. Februar, im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Außenstelle in Donaueschingen, Humboldtstrasse 11, stattfindet. Mit Infos, Kostproben zu leckeren Gerichten und einem Fachvortag (alles kostenlos) werden heimische und exotische Hülsenfrüchte vorgestellt. Sie gelten als die Lebensmittel der Zukunft, da sie mit ihrem hohen und wertvollen Eiweißgehalt die Ernährung zukünftiger Generationen sichern kann und schon heute als Fleischersatz gebraucht wird.