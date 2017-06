Donaueschingen Aquaplaning verursacht Unfallauf der B27

Donaueschingen. Der Mann war nach den Angaben der Polizei in Richtung Bad Dürrheim unterwegs gewesen, als er mit zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Bahn ins Schleudern geriet. Durch das entstandene Aquaplaning knallte sein Geländewagen in der Folge zuerst gegen die Mittelschutzplanken auf der Bundesstraße, wurde von dort nach rechts in die äußeren Leitplanken abgewiesen und blieb schließlich schwer beschädigt auf dem Seitenstreifen stehen. Der Fahrer wurde bei diesem Crash nicht verletzt. Den Schaden an Fahrzeug und Leitplanken beziffert die Polizei auf mehr als 20 000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.