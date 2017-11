Donaueschingen Anstöße: Regiert Geld die Welt?

Der nächste Anstöße-Abend am Mittwoch, 29. November, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Donaueschingen (Max-Egon-Straße 21a) stellt deshalb die Frage "Regiert Geld die Welt?" Im Arbeitsleben, im Freizeitbereich, im Sozial- und Gesundheitsbereich, aber auch in kulturellen Bereichen, wie Kunst, Musik, Theater, wird die zunehmende Ökonomisierung beklagt. Sind Nützlichkeits- und Kostenüberlegungen die wesentlichen Maßstäbe im menschlichen Leben geworden? Zu welchen Konsequenzen kann der Kostendruck im Gesundheitswesen zum Beispiel führen. Was verspricht man sich davon, nicht nur jede Dienstleistung, sondern auch die Natur auf ihren Kapitalwert zu reduzieren und auszubeuten? Gibt es Arbeits- und Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Kunst, die nicht der Frage nach Effizienz und Gewinn unterliegen beziehungsweise unterliegen sollten?

Über all diese Fragen diskutieren zunächst auf dem Podium unter dem Titel "What money can’t buy – Licht und Schatten der Ökonomisierung des Lebens" Bernward Gesang, Philosoph, Uni Mannheim, Uta Eser, Projektbeirat von Naturkapital Deutschland, Simone Jung, Museumsleiterin Museum Art Plus Donaueschingen, Eike Walter, Leiter der Klinik für Innere Medizin des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Die Moderation übernimmt Gerhard Bronner. Der Eintritt ist frei.