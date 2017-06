Donaueschingen Anstieg von Auto-Pendlern bremsen

Abgestimmte Pläne für Schiene und Straße

Mit einem abgestimmten Konzept von Schienen- und Busverkehr, Schnell- und Rufbussen soll der weiteren Zunahme des Individualverkehrs entgegengewirkt werden, erhofft sich Ralf Pahlow. Trümpfe könnten die künftige durchgängig elektrifizierte Breisgau-S-Bahn sein: Sie soll schon ab 2019 verkehren und im Stundentakt von 5 bis 24 Uhr Reisende von Villingen nach Freiburg und zurückbringen.

Der Ringzug und die Busse sollen besser abgestimmt werden. Dazu gehören eine Verknüpfung aller Zentralorte, verlässliche Knoten, die ein Umsteigen ohne große Wartezeiten ermöglichen, eine rasch erreichbare Anbindung an die Schiene, hohe Qualität der Fahrzeuge, barrierefreier rollstuhlgerechter Einstieg und mit WLAN-Ausstattung und Klimaanlage, leicht durchschaubare Taktfahrpläne und ein zeitgemäßes Design der Fahrzeuge.

So soll es zunehmend attraktiv werden, im Bus durch den Quellkreis zu fahren. 95 Prozent der Einwohner, weit mehr als heute, werden an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden .

Zwischen Villingen und Donaueschingen fahren künftig drei Züge pro Stunde, erläutert Ulrich Grosse. Donaueschingen wird beispielsweise zu einem 15/45 Knoten: Zwischen den Minuten 15 und 45 fahren in Donaueschingen die Schwarzwaldbahn, die Breisgau-S-Bahn, der Ringzug und die Donautalbahn regelmäßig ab.

Drei Buslinien treffen sich in Donaueschingen

Am Busbahnhof Donaueschingen treffen sich drei Buslinien zum Rendezvous und ermöglichen einen raschen Umstieg.

Neue Ringzüge ab dem Jahr 2024

Im Jahr 2024 sollen aus Verschleißgründen neue Ringzugmodelle angeschafft werden. Dann gibt es eventuell auch Haltepunkte in Pfohren, an der Geisinger Arena oder in Immendingen.

Hüfingen soll im Zuge des Verkehrs zwischen Donaueschingen und Blumberg mit Schnellbussen gut erschlossen werden, und von Döggingen nach Villingen wird ein Nutzer künftig leichter kommen.

Seit 1999 gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis ein Plus von 37,7 Prozent an Pendlern, trotz eines Bevölkerungsrückgangs von 1,5 Prozent. In Villingen-Schwenningen nutzen 10.000 Pendler mehr das Auto, zwischen Donaueschingen und Villingen sind täglich 5000 Fahrgäste per Zug unterwegs. Der Kreis hat 70 Buslinien, 1200 Straßenkilometer, 1300 Bushaltestellen, 14 Busunternehmen, fünf Bahnstrecken, verbucht acht Millionen Euro an Fahrgeldeinnahmen, 3,2 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen durch das Land und 1,3 Millionen Euro an Vergütungen für die Schülerbeförderung.