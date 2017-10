Donaueschingen Anspruch und Wirklichkeit

Daher müssten Prioritäten gesetzt werden. "Wir können nicht alles verwirklichen", so Pauly, der den Stadträten gleichzeitig versprach: "Ich werde Ihnen meine Vorstellungen präsentieren." Denn im vergangenen Jahr hatte es Kritik gegeben, weil die Haushaltsberatungen begonnen wurden, ohne dass der Oberbürgermeister den Gemeinderäten durch die Formulierung seiner eigenen Prioritäten eine Orientierung an die Hand gegeben hatte. Mit dem Zahlenwerk taten sich die Stadträte im vergangenen Jahr schwer.

Und so stand die Stadt vor einem Dilemma: Auf der einen Seite darf sie Projekte, die in der Mittelfristigen Finanzplanung stehen, eigentlich nicht streichen. Es gibt einen entsprechenden Ratsbeschluss. Auf der anderen Seite sollten die Investitionen eine Größenordnung von acht Millionen Euro haben. "Es bleibt also nur, den Rahmen zu verändern oder die Maßnahmen zu verändern."

Braucht es eine grundsätzliche Lösung? Der Meinung ist zumindest FDP-Stadtrat Markus Kuttruff. Mit Blick auf die Eröffnungsbilanz, die mit Einführung des neuen Haushaltsrecht aufgestellt werden musste und deren Kerndaten Kämmerer Georg Zoller erstmals präsentiert. So hat die Stadt Donaueschingen ein Sachvermögen im Wert von 165 Millionen Euro – Grundstücke, Gebäude oder auch Fahrzeuge, die im Besitz der Stadt sind. "Wenn wir jetzt von vier bis fünf Prozent dieser Summe ausgehen, die für den Substanzerhalt nötig sind, sind wir schon bei acht Millionen und haben noch nichts investiert", erklärt er. So gebe es nur zwei Wege: Investionen und Substanzrückbau oder Erhalt und keine Investitionen. Daher sollte sich der Gemeinderat in Klausur begeben und grundsätzlich diskutieren.