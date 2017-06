Donaueschingen Angesichts der Gewalt um Frieden gebetet

In lebhaften Murmelgruppen tauschten die zahlreichen jüngeren und älteren Besucher aus den Stadt- und Ortsteilgemeinden dann ihr Staunen über die Wunder der Schöpfung aus und was im eigenen Leben bewegt und Kraft gibt. Zusammen fand man sich schließlich in den fröhlichen neuen geistlichen Lied "Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen".

Ökumenisch war auch die üppige Kirchenmusik an diesem Pfingstfest. Die Capella Musicale und die evangelische Kantorei, die Kirchenband Sacro Services und die Band der Internationalen Evangelischen Gemeinde gestalteten den Gottesdienst auf ihre jeweils besondere, lebendig-frohe musikalische Art und Weise, der die Gemeinde viel Beifall spendete. Anschließend traf man sich zum kommunikativen Mittagessen im Mariensaal.

Eine Spende wurde für die Flüchtlingsarbeit von "Refugio" erbeten, eine kirchlich orientierte Einrichtung in VS-Villingen, die sich schwerpunktmäßig um traumatisierte Flüchtlinge kümmert. Und damit es mit der Ökumene in Donaueschingen auch bald weitergehen kann, lud Pfarrerin Dagmar Kreider in ökumenischer Verbundenheit zum Sommerfest der Evangelischen Kirchengemeinde am 9. Juli ein.