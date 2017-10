Donaueschingen Anforderungen an Polizei steigen

Donaueschingen (guy). Der 53-Jährige ist glücklich über seine neue Position und wendet sich direkt an seine 54 Mitarbeiter im örtlichen Revier: "Ich werde oft gefragt, wie lange ich denn hierbleiben würde. Darauf kann ich dann nur antworten, dass ich freiwillig in Donaueschingen bin und ich die Position des Revierleiters als mit die herausragendste sehe." Dann verwies Knörr auf sein Pensionierungsdatum: "Das ist im Juni 2025 – und das will ich in Donaueschingen erleben."

Knörr folgt auf Jörg Rommelfanger nach, der 2017 das Revier verlassen hat. Kommissarisch hatte daraufhin Kai Stehle die Leitung inne.

Knörr betonte, dass die Anforderungen an die Polizei stetig steigen und jeder Mitarbeiter damit konfrontiert sei. "Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Deshalb ist es wichtig, sich entsprechend um die Personalsituation zu kümmern. Es soll ein Arbeitsumfeld herrschen, in dem die Zufriedenheit hoch bleibt. Dabei spielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wesentliche Rolle." Vielleicht gebe es Optimierungen, die will der neue Revierleiter jedoch gemeinsam absprechen: "Ich halte viel von einer kooperativen Führung."