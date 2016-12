Donaueschingen An Silvester gibt es Unterhaltsames

Donaueschingen. Für Kurzentschlossene gibt es in Donaueschingen noch viele Gelegenheiten, die letzte Nacht des Jahres zu etwas Besonderem zu machen. Hier wird gefeiert: Eine Premiere gibt es in der Bräunlinger Stadthalle. Nachdem jahrelang die Halle in der Silvesternacht geschlossen war, wird zur ersten "Silvester Night" eingeladen. "Wir wollen mit unserem Angebot alle Altersgruppen ansprechen", erklärt Sebastian Würth von der Bräunlinger Event-Agentur Rednix. Das Silvester-Event sei eine reine Tanzveranstaltung mit Barbetrieb und musikalischer Unterhaltung. Für die musikalische Unterhaltung sorgen DJ Borni und DJ Albatros & Mr. Bay. Die Gäste werden mit einem Glas Sekt empfangen, im kleinen Saal (nur mit einer Bar und ohne Tische und Stühle) werden Snacks und Getränke angeboten, um Mitternacht wird mit einem Feuerwerk das neue Jahr begrüßt. Der Eintritt kostet 20 Euro, Beginn ab 19 Uhr, Ende 4 Uhr, Einlass ab 18 Jahren. 300 Gäste finden Platz, rund zwei Drittel der Karten seien verkauft, so Würth. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info neben dem Mühlentor erhältlich, oder bei der Eventagentur. Auch in Donaueschingen wird gefeiert: Im Twist an der Josefstraße gibt es erstmals eine Silvesterparty: Von 21 bis 3 Uhr heißt es hier im traditionellen Spiegelsaal "Party Ü30". Im Vorverkauf (nur im Twist) kostet eine Karte 14 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Ein Glas Sekt zum Jahreswechsel ist inklusive. Einlass finden Gäste ab 25 Jahre. Gerne könnten Nachtschwärmer zu späterer Stunde ihr Glück versuchen, heißt es. Für diese hat übrigens auch die Bar im Quellhöfle geöffnet. Zum Jahresabschluss hebt ab 20 Uhr in der Diskothek Okay im Donaueschinger Industriegebiet die "SilvestAir" ab. Es gibt ein großes Büffet, Mitternachts-Snacks, musikalische Unterhaltung von R&B bis House Music. Der Dresscode lautet "Dress to Impress". Nebenan im Delta geht es zum Jahresausklang noch einmal in die Vollen. Nicht weniger als sechs DJs werden für die musikalische Gestaltung des Jahresübergangs und einen Tanzmarathon sorgen.

Schick oder leger: "Es kommt darauf an, wo man hingeht", erklärt Fachverkäuferin Sonja Nowak von Zweisam-Mode. Die Zeit des großen Glamours oder großer Abendroben sei rückläufig, bei Frauen gehe der Trend dahin, einzelne elegante Kleidungsstücke zu kaufen, die zu mehreren Gelegenheiten kombiniert werden können und diese dann gezielt mit Schmuck aufzupeppen. Aktuell seien elegante Overalls im Trend. Für Herren sieht es ähnlich aus, wie Patrick Schmoll vom gleichnamigen Modehaus weiß: "Männer statten sich gerne für einen besonderen Anlass extra und elegant aus." Da werde Wert auf Details gelegt bis hin zu Krawatte, Einstecktuch bis hin zu extra auf das Outfit abgestimmten Schuhen.

Rebekka Angst, 26, Konstanz, ist zu Besuch in Donaueschingen und wird bei Freunden in einer Studenten-WG Silvester feiern. "Schön in einem kleinen Kreis, das gefällt mir besser, als eine riesige Galaveranstaltung", sagt sie. "Ich freue mich auf ein feines Essen und gute Unterhaltung. Und gegen später machen wir vielleicht noch einen Spaziergang durch die Stadt. Ich denke schon, dass wir Blei gießen, es macht ja auch Spaß, und ich bin gespannt, wer was mitbringt. Der Typ, selbst zu böllern, bin ich nicht, ich schaue lieber zu."