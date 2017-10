Die Gymnastikgruppe des FC Pfohren erlebte bei ihrem traditionellen Jahresausflug ein geselliges und lustiges Wochenende. Im Weinanbaugebiet Hessigheim am Neckar, bekannt für die Steillagen und die Felsengärten zum Klettern, besuchten sie die ehemalige Pfohremerin Eva Wolf, die dort mit dem Winzer Alex Eisele verheiratet ist. Bei einer Führung durch die Weinberge erzählte ihnen der Experte alles über den Anbau, die Sorten und die Herstellung der guten Tropfen – und natürlich wurde der Wein auch probiert. Bevor es am Sonntag per Bahn wieder zurück auf die Baar ging, machten die sportlichen Damen eine Wanderung entlang des Neckars in das mittelalterliche Besigheim, wunderschön gelegen zwischen Enz und Neckar. Foto: Gymnastikgruppe