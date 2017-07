Flott voran kommt der Bau der Brücke beim Zubringer Allmendshofen. Mit dem kreuzungsfreien Umbau des Knotens will man diesen Unfallschwerpunkt entschärfen. Zudem gehören dann lange Warteschlangen und der wegen der Wartezeiten bedingte Schleichverkehr durch Hüfingen und Donaueschingen der Vergangenheit an. Im Zuge des Baus kommt es am Freitag, 28. Juli, 22 Uhr, für etwa 24 Stunden zu einer Sperrung der Bundesstraße, weil fünf 40 Meter lange Stahlträger installiert werden müssen. Zum Ende der Jahres rechnet das Regierungspräsidium mit der Verkehrsfreigabe. Foto: Wetzel