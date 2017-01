Donaueschingen. Für den am 23. Februar in den Donauhallen stattfindenden Hexenball der Donaueschinger Hexenzünfte – Stadt- und Schellenberghexen – findet der Vorverkauf der Eintrittskarten am Donnerstag, 9. Februar, zwischen 19 und 20 Uhr in den Donauhallen statt. Zusätzlich steht ein kleines Kontingent an Eintrittskarten ab Montag, 6. Februar, an folgenden Vorverkaufsstellen zur Verfügung: Hof-Apotheke, Karlstraße 40; Raumausstattung Cron, Wöhrdenstraße 2; Fürstenberg-Boutique, Postplatz. Pro Berechtigungskarte erhält man zwei Eintrittskarten.