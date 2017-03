Donaueschingen Altes Pfohrener Schulhaus rechtzeitig wieder wie neu

Donaueschingen-Pfohren (gvo). Am Haus am Entenburgweg 1 mit seinem aufwändigen Sprengwerk als Dachkonstruktion hängt das Herz der Pfohrener. Die Älteren gingen hier zur Schule und nicht weniger als sechs Vereine haben hier jetzt ihr Domizil. Ein Storchenpaar richtete sich in luftiger Höhe ein Penthouse ein. Und die Störche waren es, die die nicht ganz einfache Dachsanierung verursacht hatten.