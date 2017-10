Donaueschingen Alt und Jung am Akkordeon

Wer sich für das Akkordeon entscheidet, kann nicht nur wählen, ob er das Pianoakkordeon oder Knopfakkordeon erlernen möchte, sondern hat auch die Auswahl an Stücken aller Stilrichtungen. Ob lockere Tangos, anspruchsvolle Klassik oder schmissige Unterhaltungstitel – für jeden Geschmack war beim Konzertabend etwas dabei.

Neben den verschiedenen Erwachsenenensembles präsentierte Yuko Götte mit Frank Sinatras Klassiker "New York, New York" auch ihr solistisches Können. Wie bereits beim Erwachsenenabend für Veeh-Harfe konnte man auch bei den Akkordeonisten der Musikschule sehen, dass generationenübergreifendes Musizieren mit ihrem Instrument problemlos möglich ist. So bediente beim Liebeslied "Bésame mucho" Max das Schlagzeug, Enkel eines weiteren Musikers.

Zum Abschluss spielte das Trio Noir, eine Truppe, die sich beim gemeinsamen Musizieren für Geflüchtete zusammengetan hat und die seitdem regelmäßig gemeinsam spielen.