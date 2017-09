Donaueschingen Als Statist bei neuem Tatort im Einsatz

Kirchengemeinderat, Chorsänger, Künstler und Komparse in Fernsehserien und Filmen: Den ­Pfohrener Walter Kuttruff trieb bereits so einiges in seiner Freizeit um.

Donaueschingen-Pfohren. Dabei war es eher ein Zufall, als er sich 2008 für den Kriegsheimkehrerfilm "Einer von Zehntausend" als Statist bewarb. Für die Produktion de Südwestrundfunks (SWR) von Regisseur Nikki Stein gehörte er damals zu jenen, die nach dem Casting unzähliger Bewerber den Zuschlag erhielten. Kuttruff erinnert sich, wie er quasi von seinem Arbeitsplatz weg verpflichtet wurde.

Dabei hatte er sich doch nur auf eine Anzeige beworben und nach den erlebnisreichen Drehtagen in St. Blasien, Blumberg und Bad Boll gedacht, dass das Abenteuer Komparse vorbei ist. Doch es kam anders. Die Castingfirmen erinnerten sich an den Gründer der "Pfohren Pop Singers", in deren bisherigen Musicalaufführungen er in seiner charakteristischen Art ebenfalls schauspielerisch mitwirkt. Inzwischen hat er mehrere Drehtage bei der Schwarzwaldfamilie Faller hinter sich. Aufmerksame Beobachter können ihn allerdings nur im Gasthaus im Hintergrund sehen. "Details spielen eine große Rolle", erinnert sich Kuttruff an die Szene im Wirtshaus, als es auf die Füllhöhe des Bierglases ankam. "Dennoch wird es schwer, mich bei den Fallers zu entdecken, da ich dort nur für Sekundenbruchteile im Hintergrund mitwirke und der Fernsehzuschauer wohl eher auf die Szene achtet, die sich davor abspielt."