Donaueschingen Als Stadtoberhaupt ständig unter Beobachtung

Donaueschingen-Pfohren (gvo). Als Stadtoberhaupt hat man es nicht immer leicht. Ständig steht man unter Beobachtung. Was tut er? Wo ist er? Und was sagt er? Das kennt Oberbürgermeister Erik Pauly zu genüge – doch am Samstagabend in Pfohren war es dann doch noch einmal etwas extremer. Wenn auch nicht ganz unverschuldet, schließlich hatte er sich pünktlich zum Jubiläumsfest der Feuerwehrkapelle in den Urlaub verabschiedet und das Feld Bürgermeister Bernhard Kaiser überlassen.