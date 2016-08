Donaueschingen Alles eine Frage der richtigen Balance

Ehrenamtliche Helfer rücken nun ebenfalls ins Blickfeld

Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Programms lautet "qualifiziert engagiert" und richtet sich an die ehrenamtlichen Helfer in unserer Gesellschaft. Ob Flüchtlingshelfer oder Funktionsträger in Vereinen können in Seminaren und Trainings Kulturen kennen lernen, Vorträge zum Asylrecht verfolgen, oder Einblicke in das Arbeitsrecht für Vereine bekommen.

VHS-Leiter Jens Awe präsentierte bei der Programmvorstellung auch die Zahlen des vergangenen Jahres und diese lassen für ihn nur einen Schluss zu: "Es läuft einfach!" Denn die Volkshochschule Baar jagt seit einigen Semestern einen Kurs- und Teilnehmerrekord nach dem anderen. Im Frühjahrs- und Sommersemester des vergangenen Jahres wurde erstmals in der VHS-Geschichte die Teilnehmerzahl von 3000 geknackt. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2016 packte die VHS nochmals elf Prozent obendrauf und verbuchte 3579 Teilnehmer in 307 Kursen.

Auch die einzelnen Unterrichtsstunden mit einer Anzahl von insgesamt 4706 bestätigen den wachsenden Zuspruch, den die Volkshochschule erfährt. "Bei der Stundenanzahl spielen die Deutschkurse mit insgesamt 1541 Unterrichtsstunden eine große Rolle", sagt Awe. Fast 30 Zusatzkurse seien aufgrund der starken Nachfrage organisiert und umgesetzt worden. Von den 307 Kursen sei jeder vierte ausgebucht gewesen.

Weniger Vorträge, dafür mehr aktive Kurse im aktuellen Angebot

Das neue Programm zeichnet sich dadurch aus, dass die Verantwortlichen im Vorfeld etwas umstrukturiert haben, wie Awe bestätigt. "Wir bieten etwas weniger Vorträge an, dafür aber mehr aktive Kurse." Sabine Spies, Verantwortliche für die Bräunlinger Außenstelle der VHS, nimmt von Semester zu Semester eine steigende Stammkundschaft zur Kenntnis.

"Aber auch die Nachfrage von neuen Teilnehmern nimmt stetig zu", berichtet sie.

Die VHS Baar bietet in Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg ein großes Spektrum an, das wie Jens Awe bestätigt, eine eindeutige Handschrift trägt.

Die Volkshochschule habe in den vergangenen Jahren einen Wandel erfahren, der der Außendarstellung gut tue und wodurch die Volkshochschule in der Gesellschaft vollkommen anders wahrgenommen werde.

Das Programm für das Herbst- und Wintersemester der Volkshochschule Baar ist ab Donnerstag, 1. September, erhältlich, und die Kurse sind dann bereits buchbar. Semesterstart ist am 26. September. Informationen zum Programm sowie die Anmeldungsmöglichkeit gibt es im Internet unter www.vhs-baar.de