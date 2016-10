Donaueschingen Alle Register gezogen

Donaueschingen. Die besondere Stunde der Orgelmusik gab es am Montagabend in der gut besuchten Marienkirche. Andreas Rütschlin hatte sich mit dem Messner des Villinger Münsters, Andreas Bratek, zusammengetan, um sowohl die Turmglocken der Marienkirche als auch die Walcker-Orgel im friedlichen und harmonischen Wettstreit erklingen zu lassen. Andreas Metzger berichtete für viele Besucher über Bekanntes, aber auch weniger Bekanntes zu der relativ kurzen, aber auch wechselhaften Geschichte der sieben Glocken des Gotteshauses seit 1928. Die Besucher werden wohl in Zukunft viel besser auf die verschiedenen Klangkombinationen des Glockengeläuts, in dem die Jubilate-Glocke (1595 Kilogramm schwer) und die Hosanna-Glocke (2550 Kilo) die größten und schwersten sind, achten, je nach liturgischem Anlass (Taufe, Totenglocke) oder der Zeit im Kirchenjahr (Advent, Weihnachten oder Ostern). Andreas Rütschlin hatte ein hochinteressantes Programm zusammengestellt, das die Turmglocken und die Orgel als die größten und königlichsten Instrumente in der Kirche zeigten. In allen Orgelwerken zeigte Rütschlin wieder einmal seine große Meisterschaft, mit der er alle Klangmöglichkeiten der Walcker-Orgel zum Klingen bringt, von den frühen Stücken aus dem 15. Jahrhundert, die auch in ihrer Einfachheit und Klarheit zum Wohlklang entfaltet werden, über große Gotteslob Max Regers in seinem Te Deum, oder in Richard Wagners Parsifal-Motiv, bearbeitet für Orgel von Sigfrid Karg-Elert, in dem die Orgel aus mystischer Tiefe kommend in den fast himmlischen Klängen das Wunder der Eucharistie preist.