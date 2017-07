Donaueschingen Alexandersittich Rosi erneut ausgebüxt

Frauchen Barbara Limanski hofft, dass Rosi sich in der unerlaubten Freiheit an den vielen reifen und schmackhaften Beeren in den Gärten gütlich tun und überleben kann, aber sich auch bald finden lässt. Der gelbe Ausreißer ist unübersehbar. Er schäkert gerne mit Fremden und nimmt auch schon mal auf einer Schulter Platz. Wer ihn so erlebt oder in irgend einem Strauch oder Baum gesehen hat, wird gebeten, ihn bei seiner Chefin unter Telefon 0160/44 31 444 oder auch direkt im Alpenblick 12 in Heidenhofen anzuschwärzen.