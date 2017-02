Donaueschingen Agrartag blüht, wächst und gedeiht

Mit dem Umzug in die Donauhallen hat es sich auch angeboten, denn Ausstellerbereich wesentlich zu vergrößern. Damit wird eine Bedarfslücke geschlossen, den eine ähnliche Veranstaltung gibt es in der Region nicht. Ursprünglich war die Südwestmesse mit einem ähnlichen Anspruch an den Start gegangen. Doch diese richtet sich bei Weitem nicht mehr an das Zielpublikum Landwirte, sondern hat sich immer mehr zu einer Verbrauchermesse weiterentwickelt.

Fachinformationen gezielt an die Landwirte weiterzugeben, ist derweil keine neue Erfindung. Zahlreiche Vorträge bieten die Verbände gerade in den Wintermonaten an, in denen das Zielpublikum auch mehr Zeit hat, als im Sommer. Doch der Agrartag soll möglichst viele Informationen komprimiert an einem Tag bieten. Sie reichen vom Planzenschutz, über die neusten technischen Geräte bis hin zu Themen wie Hofübergabe. "Das ist ein sehr aktuelles Thema, das sowohl die ältere Generation, die ihren Hof abgeben möchte, als auch die Jüngeren, die einen Hof übernehmen wollen, anspricht", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer des BLHV-Bezirks Donaueschingen. Denn auch in diesem Bereich hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel geändert und man kann viele Fehler machen

Der Agrartag findet in diesem Jahr erstmals in den Donauhallen statt. Am Samstag, 17. Februar, wird es neben Fachvorträgen auch von 9 Uhr bis 18 eine große Branchen-Ausstellung geben. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Politik-Forum, bei dem um 10 Uhr sich die Kandidaten für die Bundestagswahl aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis Thorsten Frei (CDU), Jens Löw (SPD), Volker Goerz (Grüne), Ersatzkandidatin Andrea Kanold (FDP) und Joachim Senger (AfD) zum Thema Landwirtschaft positionieren werden. Außerdem wird es um 13.30 Uhr einen Vortrag von Christian Bickert, stellvertretender Chefredakteur beim Agrarmagazin DLG-Mitteilungen, zum Thema "Agrar-Märkte – globale und regionale Zusammenhänge" geben, der nicht nur Landwirte ansprechen soll. Speziell für Landwirte wird es noch eine zweistündige Fortbildung zum Thema "Sachkunde Pflanzenschutz" geben.