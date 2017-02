Donaueschingen Afghanistan wirft viele Fragen auf

30 bewaffnete Gruppen seien derzeit aktiv. Die Menschen würden erniedrigt und geschunden, und die Fluchtroute über Syrien, die Türkei, und den Kaukasus kosten Leben. Achmad erzählte aber auch von Heimweh, Kummer und Leid wegen der Trennung von seiner Familie und dankte ausdrücklich für die Gastfreundschaft, die er seit einem Jahr hier erlebe. Sein Wunsch: "Sicherheit in Afghanistan und in der Welt."

Sexualisierte Gewalt macht das Leben für Frauen und Mädchen in Afghanistan noch gefährlicher. Die 19-jährige Hussaini Mina zeigte Bilder von verletzten, entstellten und getöteten Frauen. Von 19 000 Angriffen im vergangenen Jahr hätten 90 Prozent Frauen und Mädchen gegolten. "Ein großes Schlachtfeld" mit einer "problematischen Regierung", sagte Mina und beschrieb damit die Tragik dieses Landes und seiner dort lebenden Menschen.

Das Zusammenspiel von vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Dari und Farsi, die teilweise von der Iranerin Afsaneh Kaski direkt übersetzt wurden, gab dem Abend seine besondere Lebhaftigkeit. Außerdem hatte Veranstalterin Karin Nagel von der evangelischen Bezirksstelle Flucht und Migration die Afghanin Schabaneh Azimi gewinnen können, heimische Gerichte für diesen Abend zu kochen. Eine schöne Möglichkeit, die verlorene Welt der Flüchtlinge auch geschmacklich zu erleben.

Den bedrängenden Informationen zum Trotz konnten zahlreiche junge Flüchtlinge aber auch einige Deutsche am Ende des Abends bei afghanischer Tanzmusik ihre Lebensfreude gemeinsam zum Ausdruck bringen.

Afghanen und Flüchtlinge aus anderen Ländern sowie alle Interessierten sind immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr zum Gesprächscafé und zur Begegnung in den Sternen eingeladen. In der Erstaufnahme in VS-Villingen an der Dattenbergstraße lädt die evangelische Bezirksstelle Flucht und Migration am 10. Februar, 19 Uhr, zum Film "Asyland" ein. Ein Team junger Filmemacher beschreibt darin den Alltag in einem Erstaufnahmelager aus der Perspektive von Geflüchteten.