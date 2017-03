Donaueschingen Ärger über neue Düngeverordnung

Donaueschingen/Hüfingen. Der Umsatz konnte um knapp fünf Prozent auf 7,12 Millionen Euro gesteigert werden, "Wir werden in Zukunft weniger Landwirte haben", prognostiziert Hall, auch wenn der Mitgliederschwund um zehn auf 749 zum Vorjahr moderat ausgefallen ist.

Kritisch stehen die Landwirte der neuen Düngeverordnung gegenüber, die ihnen ohne für sie erkennbaren Nutzen die Arbeit erschwert. Der Maschinenring hilft mit einer großen Investition. Im geselligen Teil wurden mit den Überraschungsgästen von der "Villinger Kumedie" die Lachmuskeln strapaziert. "Kräfte bündeln, Reibungsverluste verhindern, gemeinsam sind wir stärker", so beschrieb Geschäftsführer Rainer Hall die Rolle des Maschinenrings. Die Landwirtschaft sei in der Minderheit und in einer schwierigen Situation, insbesondere mit dem Märkten, dem Klima und dem Image. Deshalb sei Zusammenhalt und Zusammenarbeit umso wichtiger.

In der Vermittlung von Maschinen und Arbeitkräften, gab es einen leichten Zuwachs, der Futterbau nahm deutlich zu, einen Einbruch gab es bei den Hackschnitzeln durch einen Kundenverlust, generell rückläufig ist die Vermittlung von Schleppern. Lediglich 100 Mitglieder nutzen die seit vergangenem Jahr angebotene App zur Vermittlung von Leihmaschinen. In der Betriebs- und Haushaltshilfe wurden 64 Einsätze absolviert und 8483 Stunden soziale Betriebshilfe erbracht. Die Crew um Einsatzleiter Stefan Schimpf hat sieben Mitglieder, mit Jasmin Blust und Uwe Mink-Ohnmacht wurden zwei junge Betriebshelfer als ideale Ergänzung zum bewährten Team gewonnen. Ein Ärgernis ist die neue Düngemittelverordnung, die die Ausbringzeiten für Gülle reduziert. Grund sei die Nitratproblematik in den norddeutschen Bundesländern.