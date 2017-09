Donaueschingen-Pfohren. Eine ältere Dame ist am Dienstagnachmittag beim Donau-Café in Pfohren in die Donau gefahren, nachdem sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Sie steuerte ihren Opel über eine Kreuzung den Weg zum Café-Parkplatz hinunter, dann aber durch eine Hecke und anschließend in die Donau. Die Frau kam unverletzt aus dem Wagen. Der Opel wurde von einem zufällig anwesenden Bauunternehmer mit dem Lastwagen aus dem Fluss gezogen und anschließend mit Schiebeunterstützung der Feuerwehr Pfohren abgestellt.