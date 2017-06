Donaueschingen Abstrakte Formen und Fabelwesen selbst gestalten

Am Sonntag, 2. Juli, 12 Uhr, ist Eröffnung bei freiem Eintritt von 11 bis 13 Uhr. Die Einführung gibt Susanne Rockweiler, stellvertretende Direktorin Berliner Festspiele/Martin-Gropius-Bau. Anschließend ist eine Performance zum Thema "Bauchnabel" von Eunhye Hwang, Berlin, zu sehen.

Am Donnerstag, 6. Juli, hat das Museum Art.Plus, wie an jedem ersten Donnerstag im Monat, bis 20 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr findet eine halbstündige Kurzführung mit Museumsleiterin Simone Jung durch die aktuellen Ausstellungen statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Arbeiten des Künstlerpaares Lothar Quinte und Sibylle Wagner in der brandneuen Ausstellung "Wechselblick" im "2-Raum". Im Anschluss lässt sich in entspannter Atmosphäre im oberen Foyer des Museums bei einem Glas Sekt oder Wein und Häppchen plaudern. Der Komplettpreis beträgt neun Euro (ermäßigt: sieben Euro).

Die große Open-Air-Kino-Nacht findet am Freitag, 14. Juli, statt. Ab 20 Uhr wird im Außenbereich des Museums – bei schlechtem Wetter im Spiegelsaal – der Film "Der große Sommer" des Schweizer Regisseurs Stefan Jäger zu sehen sein.

In Kooperation mit der Kunstschule findet am Samstag, 8. Juli, erneut ein Kinder-Kunst-Workshop für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren statt, bei dem es um Fabelwesen gehen wird. Zunächst schauen sich die Kinder zusammen mit Monika Broghammer das lebensgroße, schneeweiße Einhorn des Stuttgarter Künstlers Friedemann Flöther im Spiegelsaal des Museums an. Anschließend gestalten die kleinen Künstler im Maleratelier der benachbarten Kunstschule mit Gips, Ton und Farbe ihre ganz eigenen Fabel- und Fantasiewesen wie Einhörner, Feen und Trolle. Die Kosten betragen 15 Euro pro Kind. Die Anmeldung ist bis Mittwoch, 5. Juli, unter info@museum-art-plus.com oder Telefon 0771/8 96 68 90 möglich. Der nächste zweitägige Ferien-Workshop für Kids zwischen acht und zwölf Jahren folgt am 27. und 28. Juli.