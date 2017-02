Donaueschingen "Abriss des Gebäudes kommt wesentlich teurer"

CDU-Stadtrat Reinhold Müller bezweifelt allerdings, dass das Gebäude auch für 200 000 Euro saniert werden kann. "Mit den Bildern, die wir gesehen haben, bezweifle ich, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann", so Müller. Denn es sei doch einiges zu machen. Man spreche bei diesen Maßnahmen auch nicht von einer Sanierung, so Planer Claus Hauptvogel. Es sei nicht geplant, aus dem Gebäude ein Prunkstück zu machen. Sondern es gehe darum, das Gebäude wieder so instand zu setzen, dass es für die kommenden 15 Jahre halte.

So soll beispielsweise die Fassade mit einem Netz überspannt und dann verputzt werden. Die Bodenbeläge im Inneren werden gar nicht ausgetauscht, sondern nur gründlich geputzt. Wichtig ist aber die Elektroinstallation. So lag es Bürgermeister Bernhard Kaiser sehr am Herzen, zu betonen: "Das sind keine Installationen, die die Stadt gemacht hat. Das hat durch die Nutzer des Gebäudes eine gewisse Eigendynamik entwickelt", so der Bürgermeister mit Blick auf Kabel, die wild durch das Treppenhaus verlegt sind. Auch der "Kabelsalat" an der Fassade, der zu diversen Schüsseln führt, soll beseitigt werden. Die Holzfenster sollen erneuert werden. Hier wird auf die PVC-Variante gesetzt. Denn die Devise heißt: So robust wie möglich.