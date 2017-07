Donaueschingen Abiturienten feiern in Stadthalle

Bräunlingen. 93 Fürstenberg-Abiturienten aus fünf Tutorien beendeten am Freitagabend in der Bräunlinger Stadthalle einen Lebensabschnitt, um gleichzeitig in einen neuen zu starten. Rektor Mario Mosbacher wünschte einem guten Abiturjahrgang, der in den vergangenen Jahren mit außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam machte, alles Gute für die Zukunft.

Die Qualität des Abschlussjahrgangs machte er am Notendurchschnitt (2,3) fest. Er wies aber auch darauf hin, dass Schule mehr ist als Noten und wünschte den Abiturienten genügend Energie, um mit Selbstbewusstsein, Charakterstärke, einer weitsichtigen Denkweise, Offenheit gegenüber Neuem und Engagement durchs Leben gehen zu können. Auch gab er ein Zitat auf den weiteren Lebensweg der Absolventen mit. "Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."

Die Gültigkeit von diesem Zitat eines unbekannten Dichters treffe auf alle, unabhängig von ihrem Schulabschluss, zu, empfahl Mosbacher über diesen Satz nachzudenken. "Wir haben euch mit allen Werkzeugen ausgestattet, die ihr benötigt, um erfolgreich durchs Leben zu kommen. Ihr müsst sie nur richtig einsetzen können."