Donaueschingen Abi-Streich: Baar-Sporthalle wird zum Fernsehstudio

Sportlichen Ehrgeiz zeigten die Schulabgänger bei mehreren Spielen und Quiz-Duellen mit ihren Lehrern. Anekdoten aus dem Schulalltag bekamen die Mitschüler bei unterhaltsamen Videoeinspielungen zu sehen.

Die Abiturienten haben anlässlich ihres Abi-Streichs die Baar-Sporthalle in ein gigantisches Studio umgebaut. Dieses wurde zur Spielwiese des Abigators, des Abi-Maskottchens. Im Stile einschlägiger TV-Formate durfte sich das Publikum aus Mitschülern und Lehrkräften des Fürstenberg-Gymnasiums auf spannende Unterhaltung freuen. Neben einem Modenschau-Contest gab es unter anderem kniffligen Mathe-Denksport, ein Geschichte-Quiz sowie Geschicklichkeitswettbewerbe. Das Publikum belohnte die kreativen Ideen immer mit viel Applaus. Ganz im Stile einer echten Fernsehshow gab es beim Abi-Streich neben Musikeinlagen auch mehrfach Werbeunterbrechungen. Diese nutzte Abiturient Julian Schubert als Zuschauer auf dem Sofa, stellvertretend für das Publikum, um den Sender zu wechseln.

Beim "How I got my Abi" schwelgten Clara Franke und Nils Kuttruff in Erinnerungen an Anekdoten aus der vergangenen Schulzeit. Humorvolle Videoeinlagen sorgten hier für die nötige Anschauung.